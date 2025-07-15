الخارجية السورية: إسرائيل تشن علينا عدواناً مدروساً لزعزعة الاستقرار

وقالت الخارجية السورية في بيان "ندين غارات العدوان الإسرائيلي التي أسفرت عن استشهاد عدد من أفراد قواتنا ومدنيين".وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي جاء في توقيت مدروس وسياق مشبوه يستهدف زعزعة ".وأكدت "تمسك بحقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي"، مشددة على "حرص سوريا على حماية أبنائها دون استثناء وفي مقدمتهم أهلنا من أبناء الطائفة الدرزية".وتابعت أن "أهلنا من أبناء الطائفة الدرزية يشكلون جزءا أصيلا من والنسيج السوري الواحد".وفي وقت سابق اليوم، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قوات تقدمت بالدبابات نحو مدينة السويداء التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام بين سكانها الدروز وبين .