إيران تدين العدوان الصهيوني على الأراضي السورية

وقال المتحدث باسم ، بقائي، في بيان تابعته، ، انه "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء جنوب ، وأدّت إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، وندين العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي السورية".وأَضاف بقائي أنّ "استمرار عدوان الكيان الصهيوني بالتزامن مع احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية، يكشف بوضوح حجم الاستهتار بالقوانين الدولية"، محذرًا من "خطورة صمت إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، ما يشجع هذا الكيان على التمادي في عدوانه ضد شعوب المنطقة".وشدّد بقائي على "ضرورة تحمّل دول المنطقة والعالم الإسلامي مسؤولياتها في التصدي لجرائم الاحتلال، وعلى رأسها المجازر غير المسبوقة التي يرتكبها في قطاع غزة، إلى جانب اعتداءاته المتواصلة على الأراضي السورية واللبنانية".وأكد المتحدث باسم الإيرانية أنّ " مطالب بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الصهيونية المستمرة لميثاق والقانون الدولي".وأفادت السورية، اليوم الثلاثاء، أن طيران الاحتلال الصهيوني استهدف مدينة السويداء.