وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء

وقال كاتس في تصريح صحفي "على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء ويسحب قواته إلى الوراء".وأضاف كاتس، "لن نتخلى عن الدروز في وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها".وتابع كاتس، "سنواصل مهاجمة قوات النظام السوري حتى تنسحب من السويداء".