انفجار يهز قيادة أركان الجيش السوري في العاصمة دمشق

وقالت وسائل إعلام محلية "قصف عنيف استهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق".وأضافت أن "شخصا أصيب بقصف مدخل قيادة أركان الجيش السوري".وبعد ذلك قال الجيش الإسرائيلي: إن " أغار على مدخل مقر التابع للنظام السوري في دمشق".