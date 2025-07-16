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وزير الدفاع الإسرائيلي: رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة
دوليات
2025-07-16 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
202 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
في تصعيد جديد للخطاب الإسرائيلي تجاه
سوريا
، أطلق
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، تصريحات حادة اليوم، مؤكداً أن "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة".
وذكر
يسرائيل كاتس
، ان "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، مضيفا، "سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها".
ويأتي هذا التصريح ليؤشر على تحول محتمل في نهج التعامل الإسرائيلي مع الأوضاع في
سوريا
، من مرحلة التهديد والتحذير إلى مرحلة العمليات العسكرية الأكثر كثافة أو إيلاماً. كما ان هذا التهديد المباشر من
وزير الدفاع
الإسرائيلي يوحي بأن تل أبيب قد تستعد لتنفيذ ضربات عسكرية أوسع نطاقاً أو ذات تأثير أكبر داخل سوريا
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