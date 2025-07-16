وزير الدفاع الإسرائيلي: رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة

وذكر ، ان "رسائل التحذير لدمشق انتهت والآن ستأتي الضربات الموجعة"، مضيفا، "سنواصل العمل بقوة في السويداء لتدمير القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها".ويأتي هذا التصريح ليؤشر على تحول محتمل في نهج التعامل الإسرائيلي مع الأوضاع في ، من مرحلة التهديد والتحذير إلى مرحلة العمليات العسكرية الأكثر كثافة أو إيلاماً. كما ان هذا التهديد المباشر من الإسرائيلي يوحي بأن تل أبيب قد تستعد لتنفيذ ضربات عسكرية أوسع نطاقاً أو ذات تأثير أكبر داخل سوريا