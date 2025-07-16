ترامب ينفي نيته لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وقال للصحفيين يوم الأربعاء، عندما سُئل عما إذا كان يرغب في إقالة : "لا، نحن لا نخطط للقيام بأي شيء، هذا امر مستبعد للغاية".وأضاف الرئيس لاحقاً، عندما سُئل عما إذا كان يستبعد تماماً فكرة إقالة باول، قائلاً إن ذلك "أمر غير مرجح جداً، ما لم يضطر للمغادرة" بسبب "احتيال".وقد ناقش ترامب الخطوة المحتملة خلال اجتماع مع الجمهوريين في مساء الثلاثاء. وقال الرئيس إن "كل واحد تقريباً منهم" أيد فكرة إقالة باول.جاء ذلك في أعقاب تقرير لبلومبرغ نقلت فيه عن مسؤول في أن الرئيس ترامب من المرجّح أن يُقيل رئيس مجلس قريباً، وقد ناقش هذه الخطوة المحتملة خلال اجتماع مع الجمهوريين في الكونغرس مساء الثلاثاء.