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الدالاي لاما يكشف عن خطط لاختيار خليفة له

دوليات

2025-07-15 | 13:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الدالاي لاما يكشف عن خطط لاختيار خليفة له
المصدر:
وكالات
6 شوهد

قبل أيام من عيد ميلاده التسعين، قال الزعيم الروحي الأعلى للبوذية التبتية إن مؤسسة الدلاي لاما سوف تستمر.

وأدلى الدالاي لاما بهذا التصريح في مقطع فيديو مسجل مسبقا تم بثه في بداية مؤتمر ديني يستمر ثلاثة أيام في دارامشالا، وهي بلدة تقع في جبال الهيمالايا في الهند حيث يعيش في المنفى منذ أن أحبطت الصين انتفاضة في العاصمة التبتية لاسا في عام 1959، وبدا الزعيم المسن ضعيفا؛ وكان يقرأ ببطء ويتوقف كثيرا أثناء قراءة البيان باللغة التبتية.
 
وجاء في الترجمة الإنجليزية المنشورة على موقعه الإلكتروني أن عملية البحث عن خليفته ستتم بواسطة مؤسسة جادين فودرانج، وهي هيئة دينية من الرهبان البوذيين الذين يشكلون جزءًا من مكتب الدالاي لاما في الهند.
 
فيما يبدو إشارةً إلى الصين، أضاف البيان أنه "لا أحد يملك مثل هذه السلطة للتدخل في الأمر"، وقد صرّحت الصين بأنها وحدها صاحبة سلطة تعيين الزعيم القادم للبوذية التبتية، التبت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسيطرة الصين.
 
ويعتقد البوذيون التبتيون أن الدالاي لاما يتجسد من جديد بعد وفاته، اسمه الأصلي لهامو ثونداب، والدالاي لاما الحالي هو الرابع عشر في سلسلة القادة، وُلد لعائلة مزارعين عام 1935، وعندما كان في الثانية من عمره، حددته فرقة بحث تابعة للحكومة التبتية على أنه التجسد بعد أن أطلعته على العديد من ممتلكات الدالاي لاما الثالث عشر.
 
وليس من الواضح متى سيبدأ البحث عن خليفته، مع أن العملية قد تستغرق عدة سنوات. اكتفى الدالاي لاما بالقول إن ذلك سيكون "وفقًا للتقاليد".
 
وكان الزعيم الروحي التبتي قد تكهن سابقًا بأن خليفته قد يكون بالغًا، أو امرأة "جذابة" ، أو قد لا يكون هناك خليفته أصلًا. وفي كتابه الصادر مؤخرًا بعنوان " صوت من لا صوت لهم "، قال إن الدالاي لاما الجديد سيولد "في العالم الحر" وخارج الصين.
 
وتعتبر الحكومة الصينية الدالاي لاما، على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، "منفيًا سياسيًا يمارس أنشطة انفصالية تحت ستار الدين". ويقول ماو إن الزعيم الروحي "ليس له أي حق في تمثيل شعب" التبت. 
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