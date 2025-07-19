الرئيس السوري: القصف الإسرائيلي السافر أعاد التوتر إلى السويداء

وقال الشرع في مؤتمر صحفي تابعته ، انه " تلقينا دعوات دولية للتدخل في ما يجري بالسويداء وإعادة الأمن للبلاد"، مشيرا الى ان " وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في كافة الأراضي السورية".وتابع، ان " نثمن دور بتأكيدها الوقوف إلى جانب ووحدتها"، لافتا الى ان " الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة".وأضاف، ان " هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا"، مبينا ان " قوة الدولة تكمن في تماسك شعبها ونؤكد ضرورة تحقيق العدالة للجميع".