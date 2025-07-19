سوريا تعلن إخلاء السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات

أعلنت السورية، السبت، عن إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات.

وقال المتحدث باسم السورية، "تم إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وإيقاف الاشتباكات داخل المدينة".

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أكد، السبت، أن الوزارة جاهزة لإدخال المساعدات الطبية إلى المشافي في السويداء فور توفر الظروف المناسبة.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.