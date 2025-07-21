صحيفة تركية: أردوغان وقع قرارا بإنهاء الاتفاقية النفطية مع العراق

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة التركية الرسمية، اليوم تنتهي الاتفاقية في 27 تموز 2026.وأشار القرار كذلك إلى الاتفاق الإضافي الذي وُقع في 15 نيسان 2011 بين حكومتي والعراق حول هذه الاتفاقية، والذي حدد 27 تموز 2026 موعداً لإنهاء الاتفاقية الأساسية الموقعة في 27 آب 1973.يذكر أن هذه الاتفاقية وقعت في 1973، لتدخل حيز التنفيذ في 22 نيسان 1975 مع مصادقة التركي عليها، وجُددت عدة مرات، آخرها في عام 2010، حينما جرى تمديدها لمدة 15 عاماً، وكان من المقرر أن تنتهي في عام 2025.وصادقت تركيا على الاتفاقية في (7 كانون الأول 1981)، وعلى ملاحق إضافية في عام 1986.وتم توقيع هذا الاتفاق لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير ‏النفط الخام من إلى ميناء جيهان التركي. ‏