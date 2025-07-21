إسرائيل "ممتعضة" من دعم مصري "غير مسبوق" لإيران

وأفادت مجلة "إيبوك" العبرية المتخصصة في بأن وزير الخارجية المصري بدر قام بسلسلة اتصالات مكثفة وغير مسبوقة شملت كبار المسؤولين في أوروبا الغربية وإيران والوكالة الذرية والولايات المتحدة.وأشارت التقارير إلى أن عبد العاطي أجرى مؤخراً مباحثات مع كل من وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس ، في إطار مساعي القاهرة لإحياء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.وتحليل الصحيفة الإسرائيلية يرى في هذه الخطوة محاولة مصرية لترسيخ دورها كوسيط مستقل قادر على تقريب وجهات النظر بين والغرب.