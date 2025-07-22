هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تفرض "رسوما جديدة" على الراغبين بزيارتها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534479-638887901567032376.jpg
هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار
دوليات
2025-07-22 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
126 شوهد
هبوط طارئ لطائرة حكومية ألمانية كان على متنها
وزير الداخلية
، وذلك بعد حوالي 10 دقائق على إقلاعها، في حادثة لم تسفر عن أي إصابات.
وبحسب صحيفة
بيلد
المحلية واسعة الانتشار، فإنه بعد عشر دقائق من الإقلاع، تلقى
الطيار
إشارة تحذيرية، دون توضيح ماهية هذا التحذير وما إن كان يتعلق بخلل فني أو إجراء أمني.
وأضافت الصحيفة أن الطيار "وجه الطائرة إلى مطار لايبزيغ المخصص لمثل هذه الحالات".
من جانبها، ذكرت مجلة "
دير شبيغل
" المحلية أيضا أن
وزير الداخلية
ألكسندر دوبريندت قد غادر للتو من
برلين
، وكان من المفترض أن تعود الطائرة الحكومية إلى كولونيا.
ولفتت إلى أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، ظهرت رسالة تحذير في قمرة القيادة.
منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، أكد دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود يشكل خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.
وفي إحاطة سابقة له في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، قال الوزير المنتمي لـ"
الحزب المسيحي
الاجتماعي البافاري": "ينتظر المواطنون منا تغييرا في السياسة".
وأضاف أن "هذا قد بدأ الآن على الحدود الألمانية".
وبالفعل، أصدر الوزير أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، بتشديد الرقابة وطرد طالبي
اللجوء
من الحدود.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
طائرة سعودية تغير مسارها إثر بلاغ بوجود قنبلة
09:30 | 2025-06-17
"حاسوبي قنبلة".. راكب يجبر طائرة على الهبوط
03:33 | 2025-07-11
هبوط أول طائرة تابعة لشركة Global Aviation على مدرج مطار كركوك
11:23 | 2025-07-20
أرنب يعرقل هبوط طائرة في مطار إسطنبول
14:06 | 2025-06-30
المانيا
وزير الداخلية
هبوط
الحزب المسيحي
دير شبيغل
الطيار
اللجوء
المسيح
برلين
بيلد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
اقتصاد
36.54%
04:56 | 2025-07-21
لماذا قررت تركيا إنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق؟
04:56 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
محليات
30.41%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
من جديد.. غد الثلاثاء أقصر يوم في تاريخ البشرية
منوعات
16.68%
13:48 | 2025-07-21
من جديد.. غد الثلاثاء أقصر يوم في تاريخ البشرية
13:48 | 2025-07-21
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
اقتصاد
16.37%
09:44 | 2025-07-21
استمرار الانخفاض.. خبر سار للمهتمين بالدولار
09:44 | 2025-07-21
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
الأكثر مشاهدة
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
Live Talk
شاب سوري يحول غربته إلى محتوى ملهم - Live Talk - الحلقة ٧٨ | 2025
10:30 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
ناس وناس
الفضيلية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-22
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
من الأخير
البرلمان.. لم يسعف الكوت ولم يحمِ كردستان - من الأخير م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
اخترنا لك
الولايات المتحدة تفرض "رسوما جديدة" على الراغبين بزيارتها
13:03 | 2025-07-22
تقرير إسرائيلي: ارتفاع حاد لطلبات المساعدة النفسية والعقلية
12:40 | 2025-07-22
ترامب يجبر أوكرانيا على التفاوض مع روسيا.. التهديد بالناتو
12:28 | 2025-07-22
غوتيريش: نشهد في كل أنحاء العالم تجاهلاً وانتهاكاً كاملاً للقانون الدولي
11:39 | 2025-07-22
قبل انتهاء مهلة واشنطن.. موعد المفاوضات الأمريكية الصينية حول الرسوم
10:14 | 2025-07-22
موجة حر تضرب تركيا واليونان والحرارة مستمرة ليلاً
07:49 | 2025-07-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.