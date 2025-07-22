هبوط طارئ.. تحذير يجبر طائرة وزير الداخلية الألماني على تغيير المسار

وبحسب صحيفة المحلية واسعة الانتشار، فإنه بعد عشر دقائق من الإقلاع، تلقى إشارة تحذيرية، دون توضيح ماهية هذا التحذير وما إن كان يتعلق بخلل فني أو إجراء أمني.وأضافت الصحيفة أن الطيار "وجه الطائرة إلى مطار لايبزيغ المخصص لمثل هذه الحالات".من جانبها، ذكرت مجلة " " المحلية أيضا أن ألكسندر دوبريندت قد غادر للتو من ، وكان من المفترض أن تعود الطائرة الحكومية إلى كولونيا.ولفتت إلى أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، ظهرت رسالة تحذير في قمرة القيادة.منذ توليه منصبه في مايو/ أيار الماضي، أكد دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود يشكل خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.وفي إحاطة سابقة له في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، قال الوزير المنتمي لـ" الاجتماعي البافاري": "ينتظر المواطنون منا تغييرا في السياسة".وأضاف أن "هذا قد بدأ الآن على الحدود الألمانية".وبالفعل، أصدر الوزير أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه، بتشديد الرقابة وطرد طالبي من الحدود.