إيران تعلن تمسكها بالتخصيب وترفض تسليم مخزون اليورانيوم

وجاء موقف إسلامي في أعقاب تصريحات أمريكية دعت إلى إجراء خفض "جوهري" في قدراتها النووية، في ظل استمرار الخلاف بين الجانبين بشأن برنامج النووي.ونقلت وسائل إعلام رسمية عن إسلامي تأكيده أن نشاط التخصيب يعد "جزءاً لا يتجزأ" من العملية النووية، رافضا ما وصفه بالتهديدات الأمريكية "غير الجديدة" الموجهة للمنشآت النووية الإيرانية، وأضاف في تصريح له: "كيف يمكن الادعاء بوجود صناعة نووية دون امتلاك نقطة الانطلاق الأساسية، إن هذه الصناعة تمثل القوة الدافعة للعلم والتكنولوجيا، ولن نتنازل عنها بأي شكل من الأشكال".وتأتي هذه التصريحات في خضم تبادل دبلوماسي بين طهران وواشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية، يهدف إلى إنهاء حالة التصعيد وإعادة فتح ، الشريان الحيوي لإمدادات ، وفي هذا السياق، أعلن ، ، الخميس، أن بلاده قد ترد خلال أيام على الرد الأمريكي المتعلق بالمقترح الإيراني بفتح المضيق خلال سبعة أيام، شريطة استيفاء الشروط اللازمة.وقال الرئيس الأمريكي، ، في وقت لاحق اليوم، إن تجري "مناقشات مثمرة" مع إيران، مؤكدا أن لن تشن أي هجوم على الأراضي الإيرانية قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في المقبل.