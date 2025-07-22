إيران: مستعدون لأي تحرك عسكري إسرائيلي

أكد الرئيس الإيراني ، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة مستعدون لأي تحرك عسكري إسرائيلي، فيما أشار الى أن "إسرائيل" أرادت تغيير بلاده وتفكيكها لكنها فشلت.

وقال بزشكيان بحسب قناة "الجزيرة"، "مستعدون لأي تحرك عسكري إسرائيلي وقواتنا جاهزة لضرب عمق مجددا".

وأضاف الرئيس الإيراني، "إسرائيل وجهت لنا ضربات قوية وضربنا عمقها بقوة لكنها تتكتم على خسائرها"، مردفا "إسرائيل أرادت تغيير وتفكيكها وحذفها عبر وضرب النظام لكنها فشلت".

وشدد بزشكيان بالقول "لا شك أن هناك اختراقات لبلادنا لكن العامل الحاسم هو التكنولوجيا وتسخير قدرات أمريكية"، مضيفا " لا نريد الحرب ولا نستند إلى أن وقف إطلاق النار نهائي لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة".