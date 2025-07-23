البيت الأبيض يوجه اتهاماً الى أوباما: كان يمارس التخريب

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "بينما تظاهر علنا بالمشاركة في نقل سلمي للسلطة، اتخذ الرئيس السابق أوباما سرا إجراءات واسعة وخبيثة لذر بذور الفرقة بين الجمهور وتخريب عمل خليفته الرئيس ".وأضافت: "كشفت مديرة تولسي غابارد في الأيام الأخيرة أدلة صادمة جديدة تثبت تورط الرئيس السابق أوباما ومساعديه الرفيعي المستوى في مؤامرة لتخريب فوز الرئيس ترامب في انتخابات 2016 وإضعاف الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي".وكانت قناة " نيوز" قد أفادت نقلا عن تقرير سري للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي يعود لعام 2020، تمت إزالة السرية عنه بمبادرة من غابارد، بأن أوباما كلف جهاز الاستخبارات بتضمين تقرير 2017 ادعاءات بأن فضلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.