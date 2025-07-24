تعليق أمريكي يخص إدخال المساعدات إلى غزة

أعلنت ، الخميس، أنها تعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى .

وقالت الخارجية الأمريكية، "نعمل باستمرار على إدخال المزيد من المساعدات إلى دون أن تنهبها حماس".

وأضافت أن " ملتزمة بوقف إطلاق النار مما يسهل الجهود الإنسانية في غزة".

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 113، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنته الخميس.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة الغذائية في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على دخول المساعدات الإنسانية والوقود منذ إغلاق معبر رفح الحدودي مع في الثاني من مارس الماضي، وهو ما أدى إلى شلل شبه تام في عمل والإغاثية.