تركيا.. انطلاق المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية

وتجري هذه الجولة من المفاوضات للمرة الأولى منذ الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات.وقالت ، اليوم، إن اللقاء المرتقب مع الترويكا الأوروبية -التي تضم وفرنسا وألمانيا- يشكل "فرصة لاختبار مدى واقعية هذه الدول وتصحيح مقاربتها تجاه الملف النووي الإيراني".وأعربت الوزارة عن أملها في أن "تتمكن الثلاث من الاستفادة من هذا الاجتماع لتعويض مواقفها السابقة" التي وصفتها طهران بغير البنّاءة.وفي السياق نفسه، حمّلت الخارجية الإيرانية كلًا من وإسرائيل مسؤولية "تقويض سلامة وأمن المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير".