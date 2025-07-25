سحب عاجل لمنتج فاكهة ملوث بمواد سامة من الأسواق

وأعلنت الشركة، ومقرها ، عن سحب شرائح كمثرى "باراشور" المعلبة في عبوات سعة 15 أونصة، بعدما تم اكتشاف مستويات مرتفعة من الرصاص والكادميوم فيهما.وتم توزيع هذا المنتج على متاجر البقالة في عدة ولايات أمريكية.ورغم عدم تحديد السبب الدقيق لتلوث المنتج، فإن معادن الرصاص والكادميوم قد تنتقل إلى الطعام من مواد العبوة، خصوصا إذا كان الطلاء أو اللحام تالفا أو متآكلا.وترتبط هذه المعادن الثقيلة بالعديد من المخاطر الصحية، إذ تظهر الأبحاث أن التعرض المستمر لها قد يؤدي إلى صعوبات في التعلم واضطراب طيف التوحد (ASD)، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الكلى ومشاكل القلب والأوعية الدموية والعيوب الخلقية.وأوضحت الأمريكية (FDA) أن أعراض التسمم بهذه المعادن قد تشمل ألما في البطن وقيئا وخمولا وتغيرات في المزاج والسلوك، إلى جانب أعراض خطيرة مثل الهذيان والنوبات والغيبوبة. ويعتبر الرضع والأطفال الصغار والأجنة في مرحلة النمو أكثر عرضة لمخاطر التعرض المزمن حتى دون ظهور أعراض واضحة.ووفقا لخبراء ، قد لا يظهر الطفل المصاب بالتسمم بالمعادن الثقيلة علامات مرضية واضحة، لكنه قد يعاني من تأخر في النمو وصعوبات تعلم وانخفاض في معدل الذكاء.وقد أكدت الدراسات أن التعرض للرصاص لدى البالغين يرتبط بارتفاع ضغط الدم وتلف الكلى وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض الخصوبة ومشاكل عصبية.كما أن التعرض المستمر للرصاص من مصادر مختلفة قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة والكلى والدماغ، خاصة لدى العمال المعرضين له.وتم اكتشاف التلوث في الدفعة رقم 3700/01172 6122J، التي تحمل تاريخ إنتاج 19 فبراير 2024، وتاريخ انتهاء الصلاحية 19 فبراير 2027. ويحمل المنتج ملصقا باسم "شرائح إجاص باراشور في عصير، 15 أونصة (425 غراما)" ورمز المنتج العالمي UPC رقم 704817164237.وجاء الاكتشاف من خلال عينات دورية أجرتها في ماريلاند ضمن جهودها لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.وتنصح الشركة المستهلكين الذين اشتروا هذا المنتج بعدم استهلاكه، والتخلص منه أو إعادته إلى المتجر لاسترداد ثمنه كاملا.