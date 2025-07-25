تأكيد أوروبي على ضرورة وقف حرب غزة.. بيان غاضب من 3 دول

وذكر بيان مشترك عن الدول الثلاث، أن "الكارثة الإنسانية التي نشهدها في يجب أن تتوقف فورًا"، معارضة "بشدة الجهود الرامية إلى فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".ودعت الدول الثلاث الكيان إلى "الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، كما دعته إلى السماح الفوري للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأداء عملها في غزة".وأشار البيان إلى أن "الدول الثلاث ملتزمة بالعمل على وضع خطة محددة وذات مصداقية للمرحلة التالية في غزة"، كما أبدت استعدادها “لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وقف فوري لإطلاق النار".