التلفزيون الإيراني: هجوم مسلح على مبنى القضاء في زاهدان بإقليم بلوشستان

وذكر التلفزيون الإيراني في خبر عاجل تابعته ، ان "هجوما مسلحا استهدف مبنى القضاء في زاهدان بإقليم بلوشستان جنوب شرقي البلاد".ولم يذكر التلفزيون الإيراني حجم الخسائر التي سببها هذا الهجوم.