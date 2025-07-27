ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأحد، عن التوصل لاتفاق تجاري مع .

وقال في كلمة له، "فتح أسواق جميع دول أمام المنتجات الأمريكية".

وأضاف "الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة من بقيمة 150 مليار دولار"، كاشفا "توصلنا لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وسنفرض رسوما جمركية بقيمة 15%".

ومنذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها.