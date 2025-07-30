الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات ضد "إسرائيل"

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، إن " المسير نفذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت أهدافا إسرائيلية في المحتلة، وعسقلان المحتلة، والنقب المحتلة".وأضاف أن "العملية تمت بـ 5 طائرات مسيرة وحققت أهدافها بنجاح"، موضحا أن "العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا في منطقة يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين".ولفت إلى أن "العملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة عسقلان بمسيرتين، أما العملية الثالثة فقد شنت على هدف عسكري في منطقة النقب بطائرة مسيرة".