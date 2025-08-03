تحقيق يكشف ارتفاع حالات الانتحار بين الجنود الاسرائيليين بسبب حرب غزة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الأحد، بأنه منذ بداية 2025، انتحر 16 جندياً، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخشى من انتشار هذه الظاهرة.وذكرت الهيئة، أن غالبية حالات الانتحار الأخيرة التي وقعت في صفوف الجيش تعود إلى تداعيات الحرب على ، وفقاً لما أظهرته التحقيقات التي أجرتها سلطات عسكرية مختصة في ، لم توضح طبيعتها.وأفادت النتائج بأن الجنود الذين أقدموا على الانتحار واجهوا ضغوطاً نفسية شديدة، تمثلت في البقاء لفترات طويلة داخل مناطق القتال، والتعرض لمناظر قاسية، بالإضافة إلى فقدان رفاقهم وعدم القدرة على استيعاب مجريات الأحداث العنيفة.وأوضحت الهيئة، أن الجيش يحقق في كل حالة انتحار على حدة، وتشمل التحقيقات فحص الرسائل التي تركها الجنود، وإجراء محادثات مع محيطهم القريب.ونقلت الهيئة عن مصدر عسكري إسرائيلي وصفته بأنه كبير، لم تسمه، قوله، إن "معظم حالات انتحار الجنود نتجت عن واقع معقد سبّبته الحرب، فالحرب لها تبعات".ولا يعترف الجيش الإسرائيلي بالعسكريين المنتحرين كـ"ضحايا حرب".