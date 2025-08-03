الحوثيون يعلنون استهداف يافا وعسقلان وحيفا

أعلنت حركة في (الحوثيون)، مساء الأحد، عن استهداف وعسقلان وحيفا بثلاث عمليات.

وقال المتحدث العسكري باسم ، "نفذنا 3 عمليات عسكرية نوعية على 3 أهداف للعدو الإسرائيلي".

وأضاف "نفذنا 3 عمليات نوعية ضد أهداف للعدو بمسيرات في وعسقلان وحيفا"، مشيرا الى أن "عمليتين استهدفتا موقعين في منطقتي يافا وعسقلان والثالثة استهدفت ".

وشدد المتحدث العسكري باسم أنصار الله بالقول "لن نتخلى عن واجباتنا تجاه شعبنا الفلسطيني والمسجد الأقصى وإخواننا في "، معتبرا أن "الصمت على حرب الإبادة بحق إخواننا في غزة عار وخزي سيلاحق الأمة طوال تاريخها".