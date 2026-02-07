عراقجي: ملف الصواريخ خط أحمر خارج طاولة التفاوض

وقال عراقجي في تصريحات صحفية تابعته ، ان " التخصيب حق مؤكد لنا ويجب أن يستمر وحتى من خلال القصف لم يستطيعوا تدمير قدراتنا، مشيرا الى انه " لا يمكن التفاوض بشأن الصواريخ الآن ولا في المستقبل لأنه شأن دفاعي".وتابع، ان " مسار المفاوضات يجب أن يكون خاليا من أي تهديد أو ضغوط ونأمل أن نجد ذلك في التوجه الأمريكي، لافتا الى ان " تنازلت وعادت إلى المفاوضات بعد أن قصفتها سابقا عبر هجمات عسكرية".وأضاف، ان " مدى التخصيب يعتمد على حاجتنا واليورانيوم المخصب لا يخرج من ، مبينا انه "علينا بناء ثقة لإجراء مفاوضات واقعية للتوصل إلى نتيجة عادلة وقائمة على الكسب المتبادل".