‏ تحذير إيراني لدول المنطقة على خلفية التطورات الأخيرة.. بماذا هددت؟

وأكد المصدر الاستخباراتي لـ"فارس": "كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد من أي دولة - سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي - سيُعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".ويتقاطع هذا التحذير مع اللهجة الصارمة التي تبناها الرئيس الأمريكي تجاه ، حيث أكد أن الجانب الإيراني استهلك وقتا أطول من اللازم في المماطلة بالملف التفاوضي، مما يفرض عليه الآن "دفع الثمن".وعند استيضاحه عن ماهية هذه التبعات، لوّح بخيار القوة المفرطة قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".وبالتوازي مع هذا الوعيد، حرص الرئيس الأمريكي على إرسال إشارات تهدئة مشروطة بقوله: "نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".