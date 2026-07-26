نتنياهو يهاجم ممداني: سأدخل نيويورك

ويأتي ذلك بعدما وصف ممداني الإسرائيلي بأنه "مجرم حرب"، وأكد أنه غير مرحب به في ، فيما اتهمه نتنياهو بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام ونشر الخوف.وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة " نيوز"، بشأن ممداني: "إنه يحرض على الكراهية. من المفترض أن يكون لجميع سكان نيويورك".وشدد نتنياهو على أنه لا يزال يعتزم حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم من على منبر .وفي ما يتعلق بإيران، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر وكلائها، مؤكدا أن إسرائيل سترد "بقوة ساحقة".وعن متطلبات إنهاء الحرب مع ، قال نتنياهو: "أعتقد أن ذلك سيتحقق عندما يُسقط هذا النظام أو يُضعف بما يكفي ليدرك أنه مضطر لإنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره".وأضاف: "هذا ما يسعى إليه الرئيس (الرئيس الأميركي ترامب) بالفعل. وقد دعمته بالكامل، ولكن في كل الأحوال، عليهم إنهاء برنامجهم النووي. وسواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، يجب أن ينتهي هذا البرنامج".