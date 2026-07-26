ايران تتوعد أوكرانيا بعد هجوم على سفينة تابعة لها

وقال ، في تدوينة على منصة "إكس"، إن الرئيس الأوكراني شنّ هجوماً على سفينة تجارية إيرانية، ما أسفر عن مقتل أحد البحارة، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك صارخ لميثاق "، ومتهماً بتنفيذ الهجوم "بتحريض من بهدف جرّ أوروبا إلى الحرب".وأضاف عراقجي، أنه أبلغ كلاً من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الروسي ، خلال اتصالين هاتفيين، أن "ما أقدم عليه لا يمكن أن يمر من دون رد".