حرائق الغابات تجبر مئات الآلاف على الإخلاء في فرنسا وإسبانيا

في ، ارتفع عدد المُجلين في منطقة " " إلى نحو 220 ألف شخص (بينهم 55 ألفاً من ضواحي بوردو). وأدى ذلك إلى إغلاق نحو 60 كيلومتراً من (A63) الرابط بين وشمال إسبانيا، وتعليق خدمات القطارات جنوب المدينة حتى إشعار آخر.أما في اسبانيا، فقد خرج حريق قرب عن السيطرة وأدى لإجلاء أكثر من 16 ألف شخص وسط إرسال تعزيزات إضافية. وفي محيط و"أفيلا"، تباطأ انتشار النيران بفضل تحسن طفيف في الأحوال الجوية، لكنها تظل خارج السيطرة بعد إجلاء نحو 100 ألف شخص.