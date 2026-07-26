الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعيق استكمال انتشار قواتنا في الجنوب



ندد ، اليوم الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في ، مؤكداً أنها تعيق استكمال انتشار قواته بموجب الاتفاق الإطار الموقع بين الجانبين برعاية أمريكية.



وقال الجيش، في بيان، إن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات تدمير وتجريف للمنازل، إلى جانب القصف وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة في عدد من المناطق الجنوبية، في خرق للتفاهمات والقوانين الدولية.



وأضاف أن استمرار هذه الاعتداءات يعرقل استكمال انتشار ، مشيراً إلى أنه بدأ منذ الثلاثاء الانتشار في منطقة زوطر الغربية، ضمن "المناطق التجريبية" المنصوص عليها في الاتفاق الإطار.