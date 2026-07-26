الحرس الثوري يعلن السيطرة على مضيق هرمز وإيقاف 6 سفن

وفي بيان لها، قالت القوة البحرية في ، إنها "تمارس سيطرتها الكاملة على مساحة 240 ألف كيلومتر مربع من ومضيق هرمز من خلال المراقبة المستمرة".وأضافت أنه "هذه القوة وصلت اليوم إلى نقطة تجعل من المستحيل على أي سفينة العبور دون الالتزام بالنظام واللوائح المحددة"، مشيرة إلى أنه "حتى محاولات وتحريض لتغيير مسار السفن، تواجه ردا قاطعا وإطلاق تحذيرات، مما يجبر السفن المنتهكة على العودة".وقالت القوة البحرية في الحرس الثوري، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أجبرت 6 سفن، بعد تلقيها تحذيرات قاطعة من حرس ، على التوقف والالتزام بتعليمات ".وكانت "سينتكوم" أعلنت أن القوات الأمريكية غيرت مسار 12 سفينة تجارية في في إطار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.وقالت "سينتكوم" في منشور لها على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت، إن "الحصار البحري الأمريكي على إيران يبقى قائما بكامل قوته".وأضافت أنها قامت حتى يوم 25 يوليو بتغيير مسار 12 سفينة تجارية حاولت تجنب الحصار، وعطلت اثنتين منها لعدم امتثالهما، وصعد أفرادها إلى متن سفينتين أخريين لإجبارهما على الامتثال.