إيران تندد بهجوم أوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين

ووصفت الواقعة بأنها عمل عدواني، مضيفة ‌أنها ستدافع ‌عن مصالحها ⁠وأمنها القومي، واتهمت أوكرانيا بالسعي إلى توسيع ⁠نطاق الحرب ‌الروسية الأوكرانية.وكان الرئيس ⁠الأوكراني قد ⁠قال في وقت سابق من السبت، ⁠إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر .وكتب ‌على منصة "‌إكس"، "حققنا ⁠نتائج قوية للغاية من خلال ⁠الضربات ‌بعيدة المدى ⁠في بحر قزوين، بما ⁠في ذلك استهداف ⁠سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران".ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة الشحنات العسكرية في السفن المستهدفة.