ترامب يهدد باستئناف الحرب الواسعة ضد إيران

هدد الرئيس الأمريكي ، السبت، باستئناف الحرب الواسعة ضد .

وقال وفق قناة إل سي آي الفرنسية، "سنستأنف الحرب الواسعة ضد إذا لم نحصل على 100% مما نريد".

وكان موقع "أكسيوس"، قال نقلا عن مصدرين، إن الرئيس الأمريكي أصدر أمرا للجيش بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران يوم الجمعة، في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت 13 يوما.



