السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة ضمان أمن الممرات المائية

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات الإقليمية.وشدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة الممرات المائية والملاحة البحرية في منطقة والبحر الأحمر، بما يدعم المساعي الهادفة إلى الوصول لحلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.كما أكدا خلال المباحثات على دور العمل الدبلوماسي المشترك في التهدئة وتجنب اتساع رقعة الصراع، مشيرين إلى أن حماية الملاحة البحرية تشكل ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.يشار إلى أن باكستان وقطر توسطتا في اتفاق مؤقت بين وإيران في يونيو بهدف إنهاء نحو شهرين من الحرب التي شاركت فيها أيضا.