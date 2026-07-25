مجموعة هاكرز إيرانية تعلن اختراق أنظمة اتصالات بولاية ويسكونسن

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" نجاح اختراقها أنظمة إحدى كبرى شركات تزويد في مدينة بولاية ويسكونسن الأمريكية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "فارس".

وبحسب "حنظلة" طال الاختراق الإلكتروني الأنظمة الرئيسية التابعة لشركة "سوبرانت كوميونيكيشنز" المزودة لخدمات الإنترنت في مدينة ، ما أسفر عن توقف واسع النطاق للخدمات الاتصالية.

وتأثرت جراء هذا العطل آلاف المؤسسات والشركات التجارية، إلى جانب شبكات حكومية ومراكز حضرية واجهت اضطرابات وانقطاعات متفرقة في الشبكة، وفق المجموعة.

وأكدت المجموعة أن الهجوم تسبب في انقطاع واضطرابات واسعة النطاق في الاتصالات لدى آلاف الشركات المحلية، والشركات الكبرى، والشبكات الحكومية، وبعض المراكز الحضرية الحساسة.

وذكرت المجموعة أن هذه العملية تندرج ضمن الرد على ما وصفته بالأعمال الاستفزازية الصادرة عن ، متوعدة بمواصلة أنشطتها واختراقاتها السيبرانية ضد المصالح والسياسات الأمريكية.

وأشارت مجموعة الهاكرز إلى مزاعم أجهزة الأمن الأمريكية بشأن الأمن السيبراني، حيث قالت: "أصبح الأمن السيبراني الأمريكي مجرد شعار لا واقع، ويتضح ضعف البنية التحتية لهذا البلد يوما بعد يوم"، وأكدت أن الهجوم كشف مجددا عن هشاشة البنية التحتية الإلكترونية للولايات المتحدة، وفق المجموعة.