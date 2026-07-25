اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لاستهداف كنيس يهودي في فرنسا

وأشار الفرنسي إلى ⁠أن المؤامرة مرتبطة بمتشددين مسلمين.وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن الهجوم كان يستهدف كنيسا يهوديا في سارسيل بباريس.ووفق الإعلام الفرنسي، تم القبض على المشتبه ‌بهم ⁠الستة الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بعد إجلاء نحو 300 شخص ⁠من سارسيل في 12 يوليو عقب العثور على ⁠سيارة مشبوهة بالقرب من الكنيس.وكانت محطة إذاعة "Europe 1" قد أفادت في 12 يوليو بإجلاء نحو 300 شخص في بلدية سارسيل الواقعة في ضواحي شمال ، وذلك إثر اشتباه السلطات في التخطيط لشن هجوم يستهدف الجالية اليهودية.وأشارت المحطة إلى أنه كانت هناك سيارة مركونة على مقربة من دار السينما والمطعم اللذين تم إجلاء الناس منهما، حيث عُثر بداخلها على بندقية ومسدس.وبحسب مصادر إعلامية، تمكنت هيئة مكافحة التجسس الفرنسية (المخابرات) من رصد السيارة المشبوهة.وأكدت مصادر الشرطة أن المركبة التي عُثر عليها في شارع " دونان" هي سيارة مسروقة ومسجلة كمركبة مثيرة للقلق.وذكرت المحطة الإذاعية أن الفضل في إحباط هذا المخطط يعود إلى (DGSI) (الاستخبارات المضادة – مكافحة التجسس)، والتي كانت قد وضعت علامة تتبع وتحذير مسبق على هذه السيارة للاشتباه في إمكانية استخدامها في عمل مشبوه.تُعرف بلدة سارسيل (Sarcelles) في بلقب " الصغيرة" نظرا لاستضافتها واحدة من أكبر الجاليات اليهودية السفارديمية في الضواحي الباريسية، حيث يقطنها ما بين 12000 إلى 15000 .وتتمتع المنطقة المذكورة، بتاريخ طويل وحساس من التوترات الأمنية، حيث شهدت على مدار العقدين الماضيين عدة حوادث واعتداءات بارزة استهدفت الجالية اليهودية ومؤسساتها.