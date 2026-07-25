اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لاستهداف كنيس يهودي في فرنسا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام يومين بمناسبة أربعينية الإمام الحسين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571394-639205942067331845.jpg
اعتقال 6 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لاستهداف كنيس يهودي في فرنسا
دوليات
2026-07-25 | 12:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
36 شوهد
قال
المدعي العام
الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب إنه تم احتجاز 6 أشخاص ومن المتوقع أن توجه إليهم تهم تتعلق بهجوم تم إحباطه في وقت سابق من الشهر الجاري في
ضاحية
سارسيل بباريس.
وأشار
المدعي العام
الفرنسي إلى أن المؤامرة مرتبطة بمتشددين مسلمين.
وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن الهجوم كان يستهدف كنيسا يهوديا في
ضاحية
سارسيل بباريس.
ووفق الإعلام الفرنسي، تم القبض على المشتبه بهم الستة الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، بعد إجلاء نحو 300 شخص من سارسيل في 12 يوليو عقب العثور على سيارة مشبوهة بالقرب من الكنيس.
وكانت محطة إذاعة "Europe 1" قد أفادت في 12 يوليو بإجلاء نحو 300 شخص في بلدية سارسيل الواقعة في ضواحي شمال
باريس
، وذلك إثر اشتباه السلطات في التخطيط لشن هجوم يستهدف الجالية اليهودية.
وأشارت المحطة إلى أنه كانت هناك سيارة مركونة على مقربة من دار السينما والمطعم اللذين تم إجلاء الناس منهما، حيث عُثر بداخلها على بندقية ومسدس.
وبحسب مصادر إعلامية، تمكنت هيئة مكافحة التجسس الفرنسية (المخابرات) من رصد السيارة المشبوهة.
وأكدت مصادر الشرطة أن المركبة التي عُثر عليها في شارع "
هنري
دونان" هي سيارة مسروقة ومسجلة كمركبة مثيرة للقلق.
وذكرت المحطة الإذاعية أن الفضل في إحباط هذا المخطط يعود إلى
المديرية العامة للأمن الداخلي
(DGSI) (الاستخبارات المضادة – مكافحة التجسس)، والتي كانت قد وضعت علامة تتبع وتحذير مسبق على هذه السيارة للاشتباه في إمكانية استخدامها في عمل مشبوه.
تُعرف بلدة سارسيل (Sarcelles) في
فرنسا
بلقب "
القدس
الصغيرة" نظرا لاستضافتها واحدة من أكبر الجاليات اليهودية السفارديمية في الضواحي الباريسية، حيث يقطنها ما بين 12000 إلى 15000
يهودي
.
وتتمتع المنطقة المذكورة، بتاريخ طويل وحساس من التوترات الأمنية، حيث شهدت على مدار العقدين الماضيين عدة حوادث واعتداءات بارزة استهدفت الجالية اليهودية ومؤسساتها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
فرنسا تمنع نزول ركاب سفينة للاشتباه في تفشي مرض
15:55 | 2026-05-13
مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح جنوبي تركيا
12:08 | 2026-05-18
حادث سير مروع في ميسان.. الضحايا 6 اشخاص
11:20 | 2026-05-12
اعتقال أطراف مشاجرة مسلحة في الكاظمية وإصابة ثلاثة أشخاص
08:31 | 2026-07-05
كنيس يهودي
فرنسا
المديرية العامة للأمن الداخلي
المديرية العامة للأمن
المديرية العامة
المدعي العام
القدس
يهودي
باريس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل تراجعه في العراق
اقتصاد
28.13%
09:42 | 2026-07-25
الدولار يواصل تراجعه في العراق
09:42 | 2026-07-25
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
دوليات
26.52%
06:55 | 2026-07-24
مبعوث ترامب يعلق على نفي مكتب رئيس الوزراء: العراق يوضح الحقائق
06:55 | 2026-07-24
محافظة عراقية تخرج من الموجة الاربعينية وتتأثر بانخفاض الحرارة
محليات
24.27%
02:29 | 2026-07-25
محافظة عراقية تخرج من الموجة الاربعينية وتتأثر بانخفاض الحرارة
02:29 | 2026-07-25
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
سياسة
21.09%
03:45 | 2026-07-24
إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق
03:45 | 2026-07-24
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
لغز بوليسي 22-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-22
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
نشرة أخبار السومرية
٢٤ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-24
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
علناً
العلاقات الدولية وحر.ب الفساد - الحلقة ٦ | الموسم ٥
14:30 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
Live Talk
بناء الثقة بالنفس عند الطفل - الحلقة ٧٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ٨٦ | الموسم 9
04:00 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
طل الصباح
ورقة بيضاء 23-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-23
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
لقطات
تفاصيل آخر لقاء مع السيد علي الخـ امنـ ئي | عشرين
17:00 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
مايك السومرية
الممثلة ارجوان جاسم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٨ | season 2
15:30 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
استديو Noon
استديو نون 22-7-2026 | 2026
07:00 | 2026-07-22
اخترنا لك
روسيا تكشف عن شرطها لتسوية النزاع مع أوكرانيا
15:25 | 2026-07-25
الكويت تكشف حقيقة مشاركتها في عمليات عسكرية ضد إيران
15:02 | 2026-07-25
السعودية وباكستان تؤكدان ضرورة ضمان أمن الممرات المائية
14:31 | 2026-07-25
الحرس الثوري يكشف حجم خسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوماً
14:14 | 2026-07-25
روسيا تعلن تدمير 146 "مسيرة أوكرانية" فوق مناطقها
14:01 | 2026-07-25
في إسبانيا وفرنسا.. إجلاء ربع مليون شخص إثر حرائق
13:36 | 2026-07-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.