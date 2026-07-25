سوريا.. مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث مروري

وأكد الإحالة والإسعاف والطوارئ في ، الدكتور نجيب النعسان، أن حصيلة ضحايا الحادث المأساوي بلغت حتى الآن 35 حالة وفاة و30 إصابة، وسط استمرار جهود الاستجابة الطارئة.وذكرت السورية أن سارعت إلى إرسال عدد من الحوامات للمشاركة في عمليات الإخلاء الطبي ونقل المصابين والضحايا بشكل عاجل إلى مستشفى العسكري.وبينت السورية، في بيان عبر منصاتها الرسمية، أن فرق الإسعاف والجهات المختصة تواجدت فورا في موقع الحادث، حيث تواصل مهامها المكثفة لنقل المصابين لتلقي العلاج وإجلاء الضحايا.