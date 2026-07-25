تفاصيل تُنشر لأول مرة عن "الاجتماع الأخير" لعلي شمخاني قبل استشهاده

وذكرت الوكالة، إن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة خطة أمنية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم القوات وتوفير معدات إضافية للتعامل مع الاحتجاجات الداخلية، إلى جانب تقييم احتمالات تعرض لهجوم أمريكي إسرائيلي.واستشهد شمخاني في 28 فبراير/ شباط 2026، جراء ضربات جوية أمريكية إسرائيلية استهدفت إيران.وتابعت الوكالة، أن الاجتماع ناقش محورين رئيسين، الأول متابعة تنفيذ مشروع بعنوان "تنظيم الموارد والهياكل والقوى البشرية وتوفير تجهيزات جديدة لإدارة الاضطرابات"، والثاني بحث المؤشرات المتعلقة بقرب شن وإسرائيل هجومًا على إيران.وأضافت أن "الخطة أُعدت عقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأن المرشد الأعلى السابق وافق عليها، وكلف أمانة ، برئاسة ، بمتابعة تنفيذها بدلًا من ".وبحسب التقرير، فإن "الهدف من المشروع كان رفع جاهزية وقوات إنفاذ القانون للتعامل مع الاحتجاجات المستقبلية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية، في حين زعمت الوكالة أن شمخاني كان يدعو إلى الحد من استخدام الذخيرة الحية خلال مواجهة المتظاهرين، وهو ما أثار اعتراض بعض القيادات العسكرية والأمنية".معدات الاحتجاجاتوفي سياق متصل، كشفت "نور نيوز" لأول مرة أن مجمع "شهيد ميثمي" التابع لوزارة الدفاع، والذي تعرض لاحقًا لقصف خلال الحرب، كان مسؤولًا عن تطوير وتصنيع معدات مخصصة للسيطرة على الاحتجاجات دون إلى الأسلحة القاتلة، مؤكدة أن هذه كانت إحدى المهام الأساسية للمجمع.وأشارت الوكالة، إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2026 تحولت من مطالب اقتصادية إلى شعارات مناهضة للنظام، معتبرة أنها كانت جزءًا من مخطط خارجي سبق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، وهو ادعاء تكرره السلطات الإيرانية باستمرار دون تقديم أدلة علنية تثبته.