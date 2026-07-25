‏غوتيريش خلال لقاء الشرع: ندعو دول العالم لدعم سوريا

ووصل غوتيريش إلى دمشق صباح اليوم في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى منذ 17 عاما، واستقبله وزير الخارجية السوري في .هذا وأعلن المتحدث باسم في وقت سابق أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة ‏السورية، مؤكدا أن الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ سوريا.‏وأكد أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم ‏المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها.‏هذا وزار الأمين العام للأمم المتحدة بدمشق، وأجرى جولة في ، وذلك برفقة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي.