شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى إقليم كردستان

وأظهرت بيانات المطارات إلغاء 14 رحلة كانت متجهة إلى ، إضافة إلى رحلتين متجهتين إلى مطار الدولي في خلال الساعات الـ24 الماضية.في المقابل، أكدت شركة "فلاي أربيل" استمرار عملياتها وفق الجداول المعلنة، وقال المدير التنفيذي للشركة لوند ميموندي إن "الرحلات تواصل الإقلاع والهبوط في مواعيدها المقررة"، مشيرا إلى "وصول طائرات الشركة إلى في أوقاتها المحددة، مع استمرار تنفيذ الرحلات المجدولة خلال اليوم".وشملت الرحلات الملغاة إلى أربيل رحلات قادمة من إسطنبول وعمان ودبي وأنطاليا والدوحة، بينما ألغيت إلى السليمانية رحلتان من وإسطنبول تشغلهما وشركة " " التركية.في المقابل، استقبل مطار أربيل عددا من الرحلات القادمة من لندن وكولونيا والقاهرة، كما من المقرر وصول رحلات أخرى من ودوسلدورف وبغداد في مواعيدها المحددة. كذلك استقبل رحلتين قادمتين من الدوحة وبغداد.وتأتي هذه التطورات بعد إعلان إسقاط خمس طائرات مسيرة مفخخة في ، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية.كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها إلى أربيل، إلى جانب والبحرين، حتى نهاية تموز الجاري بسبب التطورات الأمنية في المنطقة.ورغم ذلك، أكد مدير مطار أربيل الدولي أن في المطار مستمرة بشكل طبيعي ولم تشهد أي توقف.