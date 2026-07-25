قيادي إيراني: نترقب المواجهة المباشرة مع القوات البرية الأمريكية

وأوضح أسدي، اليوم السبت (25 تموز 2026)، أن الصراع مع "لن يُحسم سريعاً ويتطلب الصبر والوقت"، لافتاً إلى أن القوات الإيرانية تتمنى دخول الأمريكية في مواجهة ميدانية على الأرض.وأضاف القيادي العسكري الإيراني في تصريحاته أن بلاده تنتظر اليوم الذي تشتبك فيه مع الجنود الأمريكيين وجهاً لوجه، قائلاً إن "عرض أسرى أمريكيين داخل سيكون يوماً احتفالياً للشعب الإيراني"، ومؤكداً رهان بلاده على طول نفس المواجهة الميدانية وإدارة القتال وفق التكليف العقائدي والعسكري.