مصرع واصابة 46 شخصا في سوريا وطائرات اجلاء تتوجه الى مكان الحادث

– دولي

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم السبت، واصابة 46 شخصا بحادث سير في ، فيما اشارت الى ان طائرات اجلاء توجهت الى مكان الحادث.



فيما اكدت السورية ان " ارسلت مروحيات للمشاركة في إجلاء مصابي وضحايا حادثة الاصطدام".

وقالت وسائل إعلامية في خبر تابعته ، ان "19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 27 اخرون في حصيلة أولية لاصطدام حافلتي ركاب على طريق دمشق ".فيما اكدت السورية ان " ارسلت مروحيات للمشاركة في إجلاء مصابي وضحايا حادثة الاصطدام".