وزير التربية الهندي يعلن استقالته بعد تظاهرات طلابية



ـ دولي



أعلن وزير التربية برادان السبت استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات مرتبطة بالامتحانات الجامعية.





وكتب الوزير عبر حسابه على منصة إكس "نظراً للوضع الناشئ في جانتار مانتار (الساحة في نيودلهي حيث يتجمع المتظاهرون منذ الإثنين) والبلاد... قررت أن أبعث بكتاب استقالتي الى " .