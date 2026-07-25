الكويت تقرر إعادة فتح منفذ حدودي مع العراق

وقال الصباح في تصريح من وتابعته ، "سيتم فتح منفذ العبدلي أمام حركة المسافرين والحركة التجارية خلال 48 ساعة".وجاء ذلك بعد اغلاق المنفذ منذ الخميس الماضي بسبب تعرضه الى قصف بمسيرات أدت الى الحاق اضرار مادية.