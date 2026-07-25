عراقجي: واشنطن اختارت التصعيد بدلا من الحوار في مضيق هرمز

وقال عراقجي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية، أن استخدام المسار الجنوبي للمضيق بدأ بعد نحو 10 أيام من إعادة فتحه، معتبرًا أن هذه الخطوة كانت "مغرضة"، وكان من الأفضل، بحسب تعبيره، السماح بتنفيذ البند الخامس وفق الآلية المتفق عليها، ثم تقييم النتائج بعد انتهاء المهلة المحددة.وأضاف أن ما جرى أظهر لطهران أن القضية تتجاوز مجرد سوء تفاهم، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي كان يسعى إلى إنشاء مسارات ملاحية إضافية إلى جانب المسار الذي حددته لضمان العبور الآمن وحرية الملاحة.واتهم القوات الأمريكية بتحويل السفن التجارية عن المسار الذي حددته ، وتوجيهها عمليًا إلى استخدام مسارات بديلة، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للتفاهمات السابقة ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في .