غوتيريش يصل دمشق في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ 17 عاما

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري حسن الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له في .هذا وأعلن المتحدث باسم في وقت سابق أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة ‏السورية.‏وأضاف أن "غوتيريش سيلتقي خلال ‏زيارته الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعددا من المسؤولين ‏السوريين"، مؤكدا أن "الزيارة تأتي في مرحلة وصفها بأنها حاسمة في تاريخ ".وأكد أن الأمين العام سيجدد خلال وجوده في دمشق التزام الأمم ‏المتحدة بدعم الحكومة والشعب السوريين، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة سوريا ‏ووحدتها وسلامة أراضيها.‏