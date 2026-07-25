الحوثيون: الاستهداف السعودي لميناء الحديدة لن يمر دون رد

وقال لأنصار الله في بيان نشره اليوم السبت، إن "استهداف العدو السعودي المنشآت المدنية في وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطير وامتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار، وهو يحاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني".وأضاف البيان: "استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية يضع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية، ونؤكد أن الجرائم الأخيرة لن تمر دون رد ومعادلة الردع التي أرساها شعبنا وقيادته وقواته المسلحة أصبحت واضحة وثابتة".وختم المكتب السياسي لأنصار الله بيانه بالتأكيد على أن "الحصار بالحصار والموانئ بالموانئ والتصعيد بالتصعيد واستمرار العدوان لن يجلب للمعتدين سوى المزيد من الخسائر"، وفق تعبيره.وكان "تحالف دعم في " أعلن تنفيذ عملية ضد أهداف حوثية في الحديدة.وأعلن المتحدث باسم قوات " " لدعم الشرعية، اللواء الركن ، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين ترتبط بتهديد السفن في البحر الأحمر.