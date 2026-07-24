ترامب: إيران ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق

وقال في مؤتمر صحفي إن " ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الاتصالات مع وإمكانية التفاوض معها.وأضاف ترامب أن "إيران لم تعد تمثل التهديد الذي كانت عليه قبل أشهر"، مرجعاً ذلك إلى تراجع قدراتها العسكرية.وأشار إلى أن " أمام خيارين بشأن إيران، يتمثلان في مواصلة الضربات وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق"، لافتاً إلى أن "الرئيسين الروسي والصيني أكدا له أن بلديهما لا يزودان إيران بالسلاح."وأكد ترامب أنه "لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن تنفيذ ضربات أمريكية كبيرة ضد إيران".