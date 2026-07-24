الشرطة الإيرلندية تعثر على عبوة ناسفة على حدود جارتها الشمالية



أعلنت الشرطة الإيرلندية، الجمعة، العثور على عبوة ناسفة وصفتها بـ"بالغة الخطورة" داخل مركبة قرب الحدود مع إيرلندا الشمالية، خلال عملية استهدفت أنشطة لجماعات جمهورية منشقة.

وقالت الشرطة إنها أوقفت المركبة، واعتقلت سائقتها، وهي امرأة في العشرينات من عمرها، قبل أن تلقي القبض لاحقاً على رجل في الأربعينات على صلة بالتحقيق.



وأكد الإيرلندية جاستن كيلي أن ضبط العبوة يمثل "عملية مهمة"، مشيراً إلى أنها كانت قادرة على التسبب بأضرار كبيرة، فيما رجحت الشرطة ارتباط الحادث بجماعات جمهورية منشقة.