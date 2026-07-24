عقوبات امريكية جديدة على شركات وأفراد مرتبطين بإيران

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف أنشطة زانجاني ضمن تكتل "دوت وان"، إلى جانب شركات مقرها والإمارات قالت إنها دعمت منصات أصول رقمية تابعة له ومدرجة على قوائم العقوبات، فضلاً عن مسؤولين تنفيذيين في تلك الشركات.يأتي فرض العقوبات الأميركية الجديدة ضمن سياسة الرامية إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية والتجارية المرتبطة بإيران، خصوصاً تلك المتهمة بالمساعدة على الالتفاف على القيود المفروضة على .